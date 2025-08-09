Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Червиченко: в РПЛ лидируют команды, где играет больше российской молодёжи

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1) высказался о тенденциях, которые видны в российском футболе.

Источник: Чемпионат.com

«Очень неожиданно, что ЦСКА разгромил “Рубин”. Я думал, что казанцы, как минимум, увезут ничью, ведь до этого во всех матчах выглядели очень хорошо. Для меня было шоком, что ЦСКА после перерыва вёл со счётом 4:1. Хотя приятно, что армейцы доверяют молодым ребятам, которые забивают и проявляют себя.

Вообще в РПЛ лидируют команды, где доверяют российским футболистам и где больше российской молодёжи. Что касается “Рубина”, видимо, команда ещё не может бороться с лидерами и претендовать на первые места», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.