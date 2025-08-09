Батраков стал третьим самым молодым игроком с 20 голами в РПЛ в XXI веке

Как сообщает Opta, в более молодом возрасте (Батракову сейчас 20 лет и 2 месяца) отметку в 20 голов в XXI веке пробивали лишь два игрока — этого добивались Алан Дзагоев (20 лет ровно) и Александр Кержаков (19 лет и 8 месяцев).