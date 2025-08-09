Батраков стал третьим самым молодым игроком с 20 голами в РПЛ в XXI веке

На счету 20-летнего футболиста стал 21 гол в 38 играх РПЛ за карьеру.
Как сообщает Opta, в более молодом возрасте (Батракову сейчас 20 лет и 2 месяца) отметку в 20 голов в XXI веке пробивали лишь два игрока — этого добивались Алан Дзагоев (20 лет ровно) и Александр Кержаков (19 лет и 8 месяцев).
Таким образом, Батраков вошел в топ-3 самых молодых игроков с 20 голами в РПЛ, обойдя Жо (20 лет и 4 месяца) и Федора Чалова (20 лет и 6 месяцев).
При этом Батракову (38) понадобилось меньше матчей на 20 голов, чем Кержакову (46) и Дзагоеву (58), а быстрее из этой пятерки это сделал только Жо (35).