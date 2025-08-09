Игрок «Спартака» Умяров высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в команду

«Что касается Жедсона, вы все видите качественного игрока на поле. В любом случае невозможно забивать сразу в первой игре. Прошла лишь неделя после его перехода, ему нужно влиться на максимум в новую команду. Понятно, что хочется увидеть его в нашей команде адаптированным, поэтому мы ему помогаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.