Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Игрок «Спартака» Умяров высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в команду

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил игру новичка команды Жедсона Фернандеша в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Источник: Чемпионат.com

«Что касается Жедсона, вы все видите качественного игрока на поле. В любом случае невозможно забивать сразу в первой игре. Прошла лишь неделя после его перехода, ему нужно влиться на максимум в новую команду. Понятно, что хочется увидеть его в нашей команде адаптированным, поэтому мы ему помогаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Жедсон пополнил состав московской команды 31 июля текущего года. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.