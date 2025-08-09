Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!

Довольно быстро стало понятно, что за несколько дней тренировок Черчесов поменял «Ахмат». Если при Александре Сторожуке это была команда, которая стремилась контролировать мяч и прессинговать, то сегодня грозненцы с самого начала сели в оборону низким блоком. Впрочем, уровень соперника вынуждал хозяев играть осторожно, быть может, в следующем туре это будет другой «Ахмат». Южане терпели, сбивали темп, рассчитывали на контрвыпады. В целом их план работал. «Зенит» контролировал мяч почти 80% времени, тем не менее не создавал голевых моментов. И даже почти не бил при счёте 0:0. Хотя Жерсон, Вендел, Луис Энрике, Педро и Мантуан отрезками здорово кружили бразильскую карусель на подходах к штрафной соперника.