Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!

Впечатляющее возвращение Станислава Черчесова в Мир Российскую Премьер-Лигу спустя 10 лет! В первой игре под его руководством «Ахмат» прервал четырёхматчевую серию поражений со старта сезона. Грозненцы победили дома «Зенит», который впервые проиграл в этом чемпионате.
За несколько минут до начала матча «Зенит» понёс неожиданную потерю — лишился ведущего центрального защитника. Включённый в основу Нино получил повреждение и был в последний момент заменён на Эраковича. Кроме того, в составе сине-бело-голубых обращали на себя внимание возвращение после травмы Луиса Энрике и появление Соболева. Сергей Семак наградил Александра за хороший выход на замену во встрече с ЦСКА. Соболев занял место присевшего на скамейку Кассьерры.
Довольно быстро стало понятно, что за несколько дней тренировок Черчесов поменял «Ахмат». Если при Александре Сторожуке это была команда, которая стремилась контролировать мяч и прессинговать, то сегодня грозненцы с самого начала сели в оборону низким блоком. Впрочем, уровень соперника вынуждал хозяев играть осторожно, быть может, в следующем туре это будет другой «Ахмат». Южане терпели, сбивали темп, рассчитывали на контрвыпады. В целом их план работал. «Зенит» контролировал мяч почти 80% времени, тем не менее не создавал голевых моментов. И даже почти не бил при счёте 0:0. Хотя Жерсон, Вендел, Луис Энрике, Педро и Мантуан отрезками здорово кружили бразильскую карусель на подходах к штрафной соперника.
У «Ахмата» вообще не было никакой остроты в течение получаса — тем неожиданнее оказался гол команды Черчесова. Хозяева реализовали первый момент и забили первым же ударом. Да и нанёс его защитник «Зенита» Дркушич, сотворивший курьёзный автогол. Всё началось с аута грозненцев на правом фланге. Затем «Ахмат» развернул атаку в левый полуфланг, куда прибежал Богосавац. Серб прострелил на Садулаева, а Дркушич в единоборстве с вингером срезал мяч в собственные ворота.
«Зенит» так и не придумал до перерыва, как вскрыть насыщенную оборону «Ахмата». Были подачи на Соболева, в том числе со стандартов, за которые отвечал Педро. Александр старательно боролся за все мячи, но не переигрывал пару рослых и физически сильных центральных защитников Гандри — Ндонг. А внизу гостям не хватало быстроты в штрафной Шелии.
Реакция Семака на происходящее — две перестановки в перерыве. Тренер «Зенита», судя по его решениям, был в первую очередь недоволен неудачливым Дркушичем и Педро. Выпустив на поле летнего новичка Вегу (аргентинец тоже классно вышел на замену с ЦСКА) и второго форварда Лусиано, тренер сине-бело-голубых перешёл на тройку защитников. Очевидно, хотел, как и во встрече с армейцами, вскрыть фланги за счёт широких позиций латералей и забросать штрафную соперника кроссами. «Ахмат» не давал это сделать. Тогда на исходе часа встречи Семак бросил в бой Кассьерру с Мостовым — сменил весь правый фланг (ушли Мантуан и Луис Энрике). Петербургская команда стала играть в три нападающих.
В новой версии «Зенита» Вега внезапно превратился в правого защитника. Этот нестандартный шаг Семака едва не сыграл, когда аргентинец подал с левой, а Кассьерра пробил головой — Шелия сотворил фантастический сейв! Однако в таком футболе и «Ахмат» получал больше пространства для контратак. Ответ грозненцев был ещё опаснее. «Зенит» избежал второго пропущенного гола после выстрела Касинтуры только благодаря сейву Латышонка и штанге.
Несмотря на все манипуляции Семака, у «Зенита» не клеилась атакующая игра. Петербургская команда завершала матч ещё и без Жерсона — подуставшего хавбека тоже отправили на скамейку. Пока новая бразильская звезда светит тускло. А «Ахмат» хорошо защищался и числом, и умением. Черчесов добавил ещё одного защитника, чтобы тройка форвардов сине-бело-голубых не выигрывала воздух. Сработало! «Зенит» смог только превзойти хозяев по ударам (12:9, в створ — 3:2), но не уйти от поражения.
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Ваня Дркушич
30′
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
