Станкович — об игре 21-летнего Дмитриева: «Игорь работает как зверь, настоящий боец»

«Это здорово, когда молодой футболист себя так проявляет. Я очень рад за Игоря, действительно счастлив. Потому что он работает на тренировках, как зверь, выкладывается полностью. Настоящий боец! Для меня это стало неожиданностью в положительном плане.



Естественно, я знал о его таланте, о его скорости, его качествах. Я очень рад тому, как он себя показывает. И в целом, когда молодые футболисты проявляют себя на поле, это очень здорово. Когда есть такая возможность, мы всегда даем им шанс, например, в Кубке. Гузиев, Зорин, Массалыга — всегда здорово, когда молодые футболисты получают возможность и проявляют себя. Потому что это будущее “Спартака”, — заявил Станкович на пресс-конференции.