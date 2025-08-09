Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
Станкович — об игре 21-летнего Дмитриева: «Игорь работает как зверь, настоящий боец»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре молодого полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева.

Источник: Sport24

Сегодня, 9 августа, 21-летний Дмитриев вышел на замену в матче против «Локомотива» и заработал пенальти в ворота соперников.

«Это здорово, когда молодой футболист себя так проявляет. Я очень рад за Игоря, действительно счастлив. Потому что он работает на тренировках, как зверь, выкладывается полностью. Настоящий боец! Для меня это стало неожиданностью в положительном плане.

Естественно, я знал о его таланте, о его скорости, его качествах. Я очень рад тому, как он себя показывает. И в целом, когда молодые футболисты проявляют себя на поле, это очень здорово. Когда есть такая возможность, мы всегда даем им шанс, например, в Кубке. Гузиев, Зорин, Массалыга — всегда здорово, когда молодые футболисты получают возможность и проявляют себя. Потому что это будущее “Спартака”, — заявил Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4 и показал худший старт в российской Премьер-Лиге с 2011 года.