Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года

Санкт-петербургский «Зенит» выдал худший старт сезона в Мир Российской Премьер-Лиге с 2008 года, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Источник: Чемпионат.com

Сине-бело-голубые набрали пять очков после четырёх матчей чемпионата. В последний раз команда набирала также мало очков в 2008 году, когда тренером был Дик Адвокат.

Сегодня, 9 августа, «Зенит» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 4-го тура чемпионата России со счётом 0:1.

После этой игры «Ахмат» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав три очка. «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.