«Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года

Сине-бело-голубые набрали пять очков после четырёх матчей чемпионата. В последний раз команда набирала также мало очков в 2008 году, когда тренером был Дик Адвокат.
Сегодня, 9 августа, «Зенит» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 4-го тура чемпионата России со счётом 0:1.
После этой игры «Ахмат» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав три очка. «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.
В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.