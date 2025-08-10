Ричмонд
Сергей Семак провёл 300 матчей на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1) достиг отметки в 300 матчей во главе санкт-петербургской команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

Источник: Чемпионат.com

Первые две игры под руководством Семака в качестве исполняющего обязанности тренера сине-бело-голубые провели в марте 2014 года: тогда петербуржцы уступили ЦСКА (0:1) и переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:1). На постоянной основе специалист вернулся в команду 29 мая 2018 года. За это время тренер привёл коллектив к шести чемпионским титулам, к завоеванию двух Кубков России и пяти Суперкубков страны. Таким образом, Семак является самым титулованным тренером в истории «Зенита».

По числу матчей во главе «Зенита» Сергей Семак уступает только Юрию Морозову (323 игры), но является рекордсменом клуба по числу тренерских побед (182).