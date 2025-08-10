Сергей Семак провёл 300 матчей на посту главного тренера «Зенита»

Первые две игры под руководством Семака в качестве исполняющего обязанности тренера сине-бело-голубые провели в марте 2014 года: тогда петербуржцы уступили ЦСКА (0:1) и переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:1). На постоянной основе специалист вернулся в команду 29 мая 2018 года. За это время тренер привёл коллектив к шести чемпионским титулам, к завоеванию двух Кубков России и пяти Суперкубков страны. Таким образом, Семак является самым титулованным тренером в истории «Зенита».