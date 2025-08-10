Не в деньгах счастье. «Спартак» и «Зенит» в кризисе перед очным матчем

Другие попроще в плане мастерства, зато понимают, что делать в любой момент матча. И в каждую голевую возможность вцепляются зубами. Михаил Галактионов строит команду, обучает игре в футбол, у него на старте уже четыре победы из четырех. При минимальных тратах. У «Спартака» на 8 очков меньше, а за Деяном Станковичем все прочнее закрепляется определение «Мистер Обнимашки». Серб харизматичен и артистичен, его ироничную улыбку мы видели в субботу не раз и не два, он любит своих и атакует чужих — то судей, а в субботу — Монтеса. Но за всем этим не видно главного — постановки игры. Многие на этот счет высказывали сомнение еще в момент приглашения Деяна, он же своей работой только утверждает в подозрениях, поэтому продление соглашения весной многие восприняли с недоумением.