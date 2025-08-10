Не в деньгах счастье. «Спартак» и «Зенит» в кризисе перед очным матчем

На сайте «СЭ» идет опрос на тему самого популярного клуба России. Варианты очевидны любому — «Спартак» или «Зенит». Эти же два клуба не только с наибольшими аудиториями болельщиков, но и самые богатые в РПЛ. Только красно-белые и сине-бело-голубые могут позволить себе трансферы за 20+ миллионов евро. Москвичи за последние полгода выложили 20 за Ливая Гарсию, 10 — за Солари, 27 — за Жедсона Фернандеша. Питерцы — 30 за Луиса Энрике, 25 — за Жерсона, 7,7 — за Вегу.
Фантастические для нашей премьер-лиги деньги. Но хотя кто-то из перечисленных в субботу выделялся на поле? Делал разницу? Руководители двух ведущих клубов пытаются решить проблемы трансферами, финансовыми вливаниями, но пока не работает. Что с Жедсоном, что с Жерсоном. Потому что проблемы глубже. И это с каждым месяцем становится все очевиднее.
Одни не могут («Спартак»), другие не хотят («Зенит»)?
Парадокс, но самым ярким спартаковцем против «Локо» (как и неделю назад с «Акроном») стал не кто-то из звездных легионеров, а 21-летний Дмитриев, возвращенный из аренды в «Крыльях»: нагнетал, прорывался, заработал пенальти.
Но у соперника есть блестящий воспитанник академии Батраков. 19-летний парень хет-триком уложил «Спартак» на лопатки. И это логично. Потому что одни сильнее индивидуально, за счет этого заперли соперника на его половине, но при этом не знают, что делать с мячом. Игра разрозненная. Оттого и моментов почти не вспомнишь — разве что Маркиньос удачно навесит или Дмитриев по флангу проскочит.
Другие попроще в плане мастерства, зато понимают, что делать в любой момент матча. И в каждую голевую возможность вцепляются зубами. Михаил Галактионов строит команду, обучает игре в футбол, у него на старте уже четыре победы из четырех. При минимальных тратах. У «Спартака» на 8 очков меньше, а за Деяном Станковичем все прочнее закрепляется определение «Мистер Обнимашки». Серб харизматичен и артистичен, его ироничную улыбку мы видели в субботу не раз и не два, он любит своих и атакует чужих — то судей, а в субботу — Монтеса. Но за всем этим не видно главного — постановки игры. Многие на этот счет высказывали сомнение еще в момент приглашения Деяна, он же своей работой только утверждает в подозрениях, поэтому продление соглашения весной многие восприняли с недоумением.
Если спартаковцы не понимают, как играть, то питерцы все отлично знают. И Сергей Семак шестью чемпионскими титулами убедительно доказал, что по футбольной части это крепкий профессионал. Но тут другая проблема: команда словно выработала свой ресурс в плане эмоций. Такое бывает и у куда более именитых специалистов типа Клоппа или Гвардиолы. Нет драйва — хоть тресни. «Зенит» вспыхивает эпизодами, отрезками. Но большую часть времени катает мяч на не максимальных скоростях. Едет на второй передаче, не в силах переключиться на пятую.
Для «Ахмата» Александра Сторжука этого могло хватить, но Семаку не повезло — грозненцев возглавил Станислав Черчесов. Который спустя 10 лет вернулся в РПЛ именно для того, чтобы давать бой любому сопернику. Удивительно, к слову, что бывший тренер сборной России, со своим умением ставить футбол, не получил приглашения ни от кого из грандов.
В том числе от «Спартака», который предпочитает мучиться со Станковичем. Впрочем, возможно, не так долго осталось. Красно-белые много потратили и ужасно стартовали, а через неделю встреча с «Зенитом».
И это будет сумасшедший по важности матч для обоих клубов. Питеру ведь тоже уже некуда отступать — последний раз так плохо сине-бело-голубые стартовали 17 лет назад при Дике Адвокате.
Жара в Тушине 16 августа гарантирована.