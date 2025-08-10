Ричмонд
Экс-тренер Батракова: надеюсь, скоро он сможет делать хет-трики в матчах Лиги чемпионов

Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, выразил надежду, что в скором времени 20-летний футболист сможет оформлять хет-трики в матчах Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, выразил надежду, что в скором времени 20-летний футболист сможет оформлять хет-трики в матчах Лиги чемпионов. В субботу, 9 августа, Батраков забил три мяча в ворота «Спартака» в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (4:2).

«Уровень мастерства и класс у Батракова точно есть. Он отлично проводит начало второго сезона, но я бы не говорил, что это уже готовый футболист, — просто чтобы не перехвалить заранее. Когда мы с Лёшей периодически общаемся, я говорю одно и то же: всё здорово, забиваешь, отдаёшь, но самое главное — не снижать требования. Если Батраков будет прогрессировать, мы сможем сказать, что “Локомотив” вырастил топ-футболиста для России.

Переписка с Жоау Феликсом — реальная история. Алексея действительно замечают в мировом футболе, это говорит о том, что он качественно делает свою работу. А наш футбол, несмотря на изоляцию, всё ещё интересен мировому сообществу. Надеюсь, что скоро мы туда вернёмся и Батраков сможет играть так же, забивать хет-трики, но уже в матчах Лиги чемпионов«, — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.