Экс-тренер Батракова: надеюсь, скоро он сможет делать хет-трики в матчах Лиги чемпионов

«Уровень мастерства и класс у Батракова точно есть. Он отлично проводит начало второго сезона, но я бы не говорил, что это уже готовый футболист, — просто чтобы не перехвалить заранее. Когда мы с Лёшей периодически общаемся, я говорю одно и то же: всё здорово, забиваешь, отдаёшь, но самое главное — не снижать требования. Если Батраков будет прогрессировать, мы сможем сказать, что “Локомотив” вырастил топ-футболиста для России.