Байтиев: «Ахмат» не будет бороться за выживание в РПЛ — при Черчесове такого не бывает

«Обещаю, что “Ахмат” не будет бороться за выживание. При Черчесове выживания не бывает, у него всегда задача быть наверху. К тому же новый президент клуба очень много делает, чтобы команда была укомплектована. Он был включён в селекционную работу, у нас неплохой подбор футболистов. Просто нужен был такой специалист, как Станислав Саламович, который не любит шутить. Он сам к себе требовательный, такой же к футболистам. Не приветствует, когда игроки ходят по полю, потому что люди ходят на стадион, чтобы смотреть футбол», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.