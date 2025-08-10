Ричмонд
Байтиев: «Ахмат» не будет бороться за выживание в РПЛ — при Черчесове такого не бывает

Главный тренер молодёжки «Ахмата» Иса Байтиев уверен, что в этом сезоне РПЛ основная команда из Грозного не будет решать задачу сохранения прописки в элите.

Главный тренер молодёжки «Ахмата» Иса Байтиев уверен, что в этом сезоне РПЛ основная команда из Грозного не будет решать задачу сохранения прописки в элите.

«Обещаю, что “Ахмат” не будет бороться за выживание. При Черчесове выживания не бывает, у него всегда задача быть наверху. К тому же новый президент клуба очень много делает, чтобы команда была укомплектована. Он был включён в селекционную работу, у нас неплохой подбор футболистов. Просто нужен был такой специалист, как Станислав Саламович, который не любит шутить. Он сам к себе требовательный, такой же к футболистам. Не приветствует, когда игроки ходят по полю, потому что люди ходят на стадион, чтобы смотреть футбол», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в своём первом матче под руководством Черчесова «Ахмат» вчера, 9 августа, сенсационно обыграл «Зенит» (1:0).