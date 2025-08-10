Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.26
X
2.90
П2
1.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Николай Наумов: давно не видел такой «Локомотив» — Батраков сыграл феноменально

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на хет-трик полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

Источник: Чемпионат.com

«Вчерашнее выступление Батракова можно описать только восклицательными предложениями. Он показал феноменальную игру. Вся команда сыграла хорошо, я давно не видел такой “Локомотив” — сбалансирован и в атаке, и в обороне. Хотя “Спартак” выглядел неплохо, нельзя сказать, что он провалил матч. Но “Локо” был слаженнее, за счёт этого удалось одержать победу, за которую болельщики будут благодарить. Между клубами такие отношения — можно проиграть всё, но “Спартаку” — нельзя», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.