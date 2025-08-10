Николай Наумов: давно не видел такой «Локомотив» — Батраков сыграл феноменально

«Вчерашнее выступление Батракова можно описать только восклицательными предложениями. Он показал феноменальную игру. Вся команда сыграла хорошо, я давно не видел такой “Локомотив” — сбалансирован и в атаке, и в обороне. Хотя “Спартак” выглядел неплохо, нельзя сказать, что он провалил матч. Но “Локо” был слаженнее, за счёт этого удалось одержать победу, за которую болельщики будут благодарить. Между клубами такие отношения — можно проиграть всё, но “Спартаку” — нельзя», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.