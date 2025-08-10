HT Spor: «Спартак» предложил «Галатасараю» аренду Куэсты с опцией выкупа за € 5 млн

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.