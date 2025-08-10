Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.90
П2
1.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

HT Spor: «Спартак» предложил «Галатасараю» аренду Куэсты с опцией выкупа за € 5 млн

Московский «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по аренде центрального защитника Карлоса Куэсты с возможностью выкупа за € 5 млн.

Московский «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по аренде центрального защитника Карлоса Куэсты с возможностью выкупа за € 5 млн. Об этом сообщает HT Spor.

По информации источника, турецкий гранд готов заключить сделку только при условии обязательства дальнейшего выкупа игрока. Подчёркивается, что интерес к Куэсте также проявляет «Васко да Гама», который направит предложение о его покупке в ближайшее время. Однако колумбийский защитник отдаёт приоритет переходу в «Спартак».

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.