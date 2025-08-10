Конате рассказал, как изменилась подготовка к матчам у «Ахмата» с приходом Черчесова

«Мы отлично были настроены на матч с “Зенитом”, потому что недавно уже играли против них в Кубке, где мы так же могли не проиграть. С тех пор мы провели работу над ошибками и были очень серьезно подготовлены в плане организации игры. Понимали, что, если сможем забить, то точно выиграем.