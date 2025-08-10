Источник: ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником из саудовской лиги

Агент Секу Траоре, представляющий интересы центрального защитника «Аль‑Фатеха» Жорже Фернандеша, рассказал «Матч ТВ», что ЦСКА сделал официальное предложение саудовскому клубу по переходу футболиста. Также Траоре отметил, что общался со «Спартаком» относительно 28-летнего игрока.
«ЦСКА недавно сделал предложение “Аль‑Фатеху” по Фернандешу. Но при этом ещё сегодня “Спартак” общался со мной по Жорже», — приводит источник слова Траоре.
Фернандеш выступает в составе «Аль‑Фатеха» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.