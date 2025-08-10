Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
2.70
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Источник: ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником из саудовской лиги

Агент Секу Траоре, представляющий интересы центрального защитника «Аль‑Фатеха» Жорже Фернандеша, рассказал «Матч ТВ», что ЦСКА сделал официальное предложение саудовскому клубу по переходу футболиста.

Агент Секу Траоре, представляющий интересы центрального защитника «Аль‑Фатеха» Жорже Фернандеша, рассказал «Матч ТВ», что ЦСКА сделал официальное предложение саудовскому клубу по переходу футболиста. Также Траоре отметил, что общался со «Спартаком» относительно 28-летнего игрока.

«ЦСКА недавно сделал предложение “Аль‑Фатеху” по Фернандешу. Но при этом ещё сегодня “Спартак” общался со мной по Жорже», — приводит источник слова Траоре.

Фернандеш выступает в составе «Аль‑Фатеха» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.