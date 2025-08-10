Источник: ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником из саудовской лиги

Фернандеш выступает в составе «Аль‑Фатеха» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.