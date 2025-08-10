Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
9.50
П2
1.08
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.10
П2
1.74
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.26
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на хет-трик полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

Источник: Чемпионат.com

«Батракову нужно давать “Золотой мяч”. Алексей — сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Остерегаем ли от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Лёша разберётся сам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».