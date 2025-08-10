Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист

«Батракову нужно давать “Золотой мяч”. Алексей — сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Остерегаем ли от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Лёша разберётся сам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.