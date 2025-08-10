Ричмонд
Гол вышедшего на замену Кривцова вывел «Краснодар» на второе место в РПЛ

Чемпион одержал гостевую победу со счетом 1:0 — забил вышедший на замену Кривцов. Еще один гол «Краснодару» не засчитали из-за офсайда.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Чемпион России «Краснодар» победил в гостях «Оренбург» в четвертом туре РПЛ со счетом 1:0.

На 75-й минуте отличился Никита Кривцов, который за две минуты до этого сменил Эдуарда Сперцяна.

Еще один мяч гостей, забитый на 19-й минуте Батчи, отменили из-за офсайда после видеопросмотра.

Кубанский клуб с девятью очками поднялся на второе место и уступает в таблице только «Локомотиву» (12).

У «Оренбурга» 13-я строчка и безвыигрышная серия из четырех матчей.

«Краснодар» в пятом туре 17 августа примет «Сочи», а «Оренбург» сыграет в Самаре с «Акроном».

Ставший 15-м в прошлом сезоне РПЛ оренбургский клуб должен был играть в Первой лиге, но за неделю до старта заменил «Торпедо», исключенное из элиты за попытку подкупа судей.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
10.08.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Никита Кривцов
(Тормена)
76′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
33
Ираклий Квеквескири
87′
44
Анри Чичинадзе
11
Степан Оганесян
57
Евгений Болотов
30′
61′
8
Владислав Камилов
72′
20
Дмитрий Рыбчинский
71′
17
Александр Ломакин
7
Эмирджан Гюрлюк
62′
16
Хорди Томпсон
38
Артем Касимов
5′
79′
77
Ацамаз Ревазов
9
Максим Савельев
72′
30
Гедеон Гузина
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
3
Тормена
53
Александр Черников
84′
15
Лукас Оласа
40′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
62′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
73′
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
74′
8
Данила Козлов
66
Дуглас Аугусту
74′
88
Никита Кривцов
Статистика
Оренбург
Краснодар
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
3
Угловые
5
7
Фолы
20
17
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
