Морено ответил, отдал ли он половину зарплаты в «Сочи» после поражения от «Акрона»

Напомним, после матча испанский тренер заявил, что ещё не испытывал подобный стыд на протяжении всей карьеры, а также сообщил, что готов отказаться от части зарплаты, и призвал своих подопечных последовать его примеру.
«Что касается тех заявлений, вы помните, что я был очень зол, поэтому игроки поняли мою реакцию. Что касается того обещания, это обещание я уже выполнил, и сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты, сконцентрироваться на следующих матчах», — заявил Морено в эфире «Матч Премьер».
В трёх первых матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» потерпел три поражения с разницей голов 1−9. Морено возглавляет «горожан» с декабря 2023 года.