«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок (Владивосток). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Прохин, Тарасов, Семенчук, Вахания, Миронов, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Майга, Вешнер, Лесовой, Босельи, Грулёв, Олусегун.

После трёх туров ростовчане находятся на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства без набранных очков в активе. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке, у этой команды на данный момент также нет набранных очков.