У Карпина дела не лучше, чем у Станковича и Семака. «Динамо» потеряло очки в Сочи

На фоне кризиса «Спартака» и «Зенита» немного в тень ушли проблемы другого амбициозного клуба, официальная задача на сезон которого — трофей. Подписание Валерия Карпина повысило ожидания от выступлений «Динамо», но в дебютных турах бело-голубые в основном разочаровывали — ничья дома с «Балтикой», тяжелая победа над «Ростовом» и поражение в Краснодаре, где москвичи по атакующим показателям провели худший матч за последние 15 лет.
Есть и объективные причины для невнятного старта — лазарет «Динамо» переполнен. И травмы не кончаются — вернулся Бителло, но тут же выбыл Гладышев, который добавился к длиннющему списку: Тюкавин, Осипенко, Фернандес, Майсторович, Лаксальт, Чавес, Артур, Окишор, Маухуб. 10 полевых — целая команда без вратаря, которая, наверное, будет не слабее той, что выходит на поле.
Но даже с такими потерями бело-голубые были обязаны обыгрывать «Сочи». Команда Роберта Морено пока совершенно не впечатляет — четыре поражения в четырех матчах на старте. В том числе крупные — от «Локомотива» и «Акрона».
Против москвичей «Сочи» в первом тайме выглядел ужасно. Как метко заметил в перерыве Заика на вопрос о том, что не получается: «Играть в футбол». Даже на фоне проблемного «Динамо» черноморцы выглядели командой из другой лиги. Ноль остроты.
В обороне чуть лучше, но и в ней команда Карпина постоянно находила бреши. Пяток неплохих моментов в первом тайме москвичи создали, выжав из них один гол. Нгамале зарядил в штангу, первый гол Макарова отменил ВАР из-за микроскопического офсайда, но все же Денис добился своего. Он отпасовал Сергееву, тот пробил в штангу, а Макаров первым оказался на добивании — 1:0.
Но перерыв явно пошел хозяевам на пользу. Во втором тайме игра выравнялась, а чуть ли не первая осмысленная атака едва не закончилась голом в ворота Лунева. Макарчук навесил, оборона бело-голубых рассыпалась, и Крамарич совершенно без помех расстрелял ударом головой голкипера. К счастью для бело-голубых, автор передачи оказался в офсайде.
Однако гости не успокоили игру вторым голом. И по-настоящему реальных шансов для этого не имели, а в таких случаях всегда есть риск пропустить после какой-нибудь шальной атаки. Что и случилось на 85-й минуте. Мухин, соскучившийся по футболу в ЦСКА, из-за штрафной пробил вроде в ближний угол, но настолько мощно, что Лунев не справился с ударом — 1:1.
Только тут «Динамо» включилось по полной программе, окружило штрафную, навалилось, создало ряд моментов, однако «Сочи» выстоял, удержав столь важную для себя ничью.
Бело-голубые же, держа игру в своих руках, превзойдя соперника по ударам 26−4, поплатились за пассивность после перерыва и секундную расслабленность в обороне. Очередные потерянные очки продолжают кризис «Динамо».
Роберт Морено
Валерий Карпин
Максим Мухин
85′
Денис Макаров
37′
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
45+2′
10
Мартин Крамарич
68′
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
23′
27
Кирилл Заика
66′
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
66′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
75′
19
Александр Коваленко
9
Захар Федоров
72′
23
Сауль Гуарирапа
20
Дмитрий Васильев
66′
59
Руслан Барт
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
78′
44
Антонио Диас Рубенс
48′
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
46′
2
Николас Маричаль
64′
74
Даниил Фомин
90′
52
Егор Смелов
77
Денис Макаров
90′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
70′
7
Дмитрий Скопинцев
19
Бактиер Зайнутдинов
59′
50
Александр Кутицкий
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
