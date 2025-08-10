У Карпина дела не лучше, чем у Станковича и Семака. «Динамо» потеряло очки в Сочи

В обороне чуть лучше, но и в ней команда Карпина постоянно находила бреши. Пяток неплохих моментов в первом тайме москвичи создали, выжав из них один гол. Нгамале зарядил в штангу, первый гол Макарова отменил ВАР из-за микроскопического офсайда, но все же Денис добился своего. Он отпасовал Сергееву, тот пробил в штангу, а Макаров первым оказался на добивании — 1:0.