Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.25
П2
57.00
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Роберт Морено высказался о ситуации в «Сочи» после ничьей с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил старт сезона для своих подопечных после ничьей с московским «Динамо» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

"Я уже объяснял текущую ситуацию в клубе. У нас много изменений, много новых игроков. Мы потихоньку прибавляем. И это видно по сравнению с первыми матчами. Игроки обретают уверенность в своих силах.

Считаю, что у нас было два матча, в которых мы не заслужили поражения«, — передаёт слова Морено корреспондент “Чемпионата Дмитрий Зимин.