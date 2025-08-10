Карпин вынес вердикт Зайнутдинову после неожиданного решения

Напомним, уроженец Тараза вышел в стартовом составе «бело-голубых» в матче 4-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). При этом российский специалист удивил фанатов, поставив Зайнутдинова в центр обороны.
«Как оцениваю новичков? Нормально оцениваю. Хорошо. Рубенс и Зайнутдинов — двое, которые сегодня играли. Сергеева нет смысла относить к новичкам. Ожидаю ли ещё новичков? Посмотрим», — цитирует слова Карпина «Чемпионат».
Напомним, что подопечные Карпина вели в счёте по ходу матча, однако упустили победу за пять минут до конца встречи — 1:1.