Карпин вынес вердикт Зайнутдинову после неожиданного решения

«Как оцениваю новичков? Нормально оцениваю. Хорошо. Рубенс и Зайнутдинов — двое, которые сегодня играли. Сергеева нет смысла относить к новичкам. Ожидаю ли ещё новичков? Посмотрим», — цитирует слова Карпина «Чемпионат».