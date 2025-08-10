Что за подарок «Ростову» от капитана «Пари НН»! Майга сломал игру уже на первых минутах

«Ростов» поменял более чем полсостава — радикальная реакция Джонатана Альбы даже с учётом дисквалификации Мелёхина! Из привычных имён с первых минут остались Ятимов, Прохин, Вахания, Кучаев и Голенков. Вернулись Роналдо и Сулейманов. У Тарасова и Миронова — сезонный дебют в основе на МИР РПЛ. Семенчук и Шанталий ранее не выходили даже на замену. Алексей Шпилевский же выпустил в старте не Кастильо, а Шнапцева. И на этом всё. Разительный контраст с соперником.