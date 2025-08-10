Что за подарок «Ростову» от капитана «Пари НН»! Майга сломал игру уже на первых минутах

«Ростов» и «Пари НН» не собрали очков за первые три тура и в личной встрече выясняли, чья же чёрная полоса завершится. Исход вроде бы стал более-менее ясен сперва на 11-й минуте при счёте 0:0, а потом и на 34-й. Тем не менее пришлось подождать.
«Ростов» поменял более чем полсостава — радикальная реакция Джонатана Альбы даже с учётом дисквалификации Мелёхина! Из привычных имён с первых минут остались Ятимов, Прохин, Вахания, Кучаев и Голенков. Вернулись Роналдо и Сулейманов. У Тарасова и Миронова — сезонный дебют в основе на МИР РПЛ. Семенчук и Шанталий ранее не выходили даже на замену. Алексей Шпилевский же выпустил в старте не Кастильо, а Шнапцева. И на этом всё. Разительный контраст с соперником.
Обновлённые ростовчане сразу же рванули вперёд, заработав несколько стандартов и карточку для Майга. Красную! Изначально судья Цыганок выдал малийцу жёлтую, но уж слишком жёстким был наступ на ногу Кучаеву. Вмешательство VAR — до свидания! Шпилевскому пришлось ломать изначальные планы: убирать Грулёва и поднимать с лавки Ивлева. По губам Вячеслава читались не самые цензурные выражения. Его эмоции понять несложно.
Да, можно снова ссылаться на невезение: согласно статистике ожидаемых набранных очков от сайта Understat, «Пари НН» в первых трёх встречах наиграл на 3,52 балла. Но кто заставлял Майга так безрассудно нарушать правила? Ранее в карьере он никогда не получал прямые красные — только дважды по две жёлтых. Что ж, с почином! Поведение явно не капитанское.
«Ростов», разумеется, усилил давление. Тем не менее до голевых моментов долго не доходило. Пока Карич на 34-й минуте не встретил рукой скидку головой Вахании. Снова вмешательство VAR, снова наказание для нижегородцев. А Медведев взял и отразил удар Голенкова с пенальти, отразив мяч в правую от себя штангу! Любопытно, что ранее тот же Вахания также мог «привезти», остановив рукой прострел Лесового. Но конечность оказалась прижатой.
Первая половина так и осталась безголевой. 7:0 по ударам, а что толку? В створ пришёлся всего один — как раз с пенальти. «Пари НН» оборонялся чётко, что совсем не было свойственно ему ранее. Просто в предыдущих матчах нижегородцы сами активно лезли вперёд, оголяя тылы. Теперь они сконцентрировались на защите.
В перерыве Шпилевский провёл обратную рокировку Кастильо на Шнапцева, Альба — выпустил более опытного Комарова вместо Тарасова. Удивительная фраза относительно 21-летнего Ивана. Что поделаешь, раз у «Ростова» такая молодая команда.
И вот тут уже разница в количестве футболистов сказалась. Миронов подал в район вратарской, Александров помешал Голенкову, зато Сулейманов опередил Ивлева и чётко замкнул головой.
Были близки к мгновенному увеличению разницы Комаров и Прохин. Временами казалось, что у «Пари НН» красную получил не только Майга: настолько изменился сценарий игры. Олусегун и Лесовой (позже — Сефас) пытались исправить ситуацию за счёт индивидуальных действий — и утыкались в ростовскую стену.
С 60-й минуты пошло много замен. А голов — нет. Голенков кивал головой в упор с подачи Вахании — и неожиданно промахнулся. Поэтому только 1:0. «Ростову» было бы стыдно при таких вводных не победить — Альба в перерыве взбодрил своих, и те действительно по-настоящему включились.
«Пари НН» же остался единственной командой без набранных очков в Премьер-Лиге. Дальше — выезд в Саранск на матч с махачкалинским «Динамо». Да, формально сыграют дома, но родной стадион до сих пор ремонтируют. Потом — гостевые встречи с безумно злыми московским «Динамо» и «Зенитом», которые тоже страдают на старте сезона. Будет сложно. Главное — не повторять за Майга, тогда шансы появятся.
Джонатан Альба
Алексей Шпилевский
Тимур Сулейманов
(Егор Голенков)
47′
Егор Голенков
38′
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
6
Александр Тарасов
27′
46′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
39′
60′
9
Мохаммад Мохеби
7
Роналдо
54′
60′
10
Кирилл Щетинин
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
79′
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
2
Виктор Александров
8
Мамаду Майга
11′
70
Максим Шнапцев
46′
23
Хуан Камило Кастильо
89′
88
Даниил Лесовой
21′
60′
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
77′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
21
Реналдо Сефас
85′
27
Вячеслав Грулев
16′
77
Андрей Ивлев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
