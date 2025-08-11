Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.76
П2
4.90
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.31
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2

Валерий Карпин высказался о неудачном старте «Динамо» в чемпионате России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил выступление своей команды на старте сезона чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

После четырёх туров РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«Понятно, что это неудовлетворительный результат. Мы ожидали большего. Но и с “Краснодаром”, и сегодня было тяжело усилить игру кем-то со скамейки. Пока, к сожалению, вот так. В этих травмах винить кого-то нельзя, они все разные — и долгие, и недолгие», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В своем последнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1). В следующем туре команда Валерия Карпина встретится ЦСКА. Матч состоится 17 августа. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» в летнее трансферное окно.