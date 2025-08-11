Батраков хочет в Европу, ЦСКА договаривается с тремя защитниками, «Ман Сити» ждет Доннарумму

«Есть ли ощущение, что это последний сезон Батракова в России? Не будем загадывать. Но Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе. Реально ли? Если он проведет второй сезон на стабильно высоком уровне, это уже будет поводом, чтобы большие клубы обратили внимание и сделали какое-то предложение», — сказал Кузьмичев «СЭ».