Батраков хочет в Европу, ЦСКА договаривается с тремя защитниками, «Ман Сити» ждет Доннарумму

Что в России?
Батраков может уехать в Европу
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.
«Есть ли ощущение, что это последний сезон Батракова в России? Не будем загадывать. Но Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе. Реально ли? Если он проведет второй сезон на стабильно высоком уровне, это уже будет поводом, чтобы большие клубы обратили внимание и сделали какое-то предложение», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил семь голов в пяти матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
ЦСКА ведет переговоры с тремя защитниками
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб ведет переговоры по трансферу центрального защитника на замену Виллиану Роше.
«Сейчас мы ведем переговоры параллельно с тремя кандидатами на позицию центрального защитника. На этой неделе Евгений Шевелев летал на переговоры с одним из кандидатов. В ближайшее время настанет определенность» «, — сказал Брейдо “СЭ”.
Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.
Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил семь мячей и сделал девять голевых передач.
«Саутгемптон» сделал предложение по Сперцяну
«Саутгемптон» сделал «Краснодару» предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну в размере 12 миллионов евро, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данная заявка на трансфер 25-летнего игрока поступила «быкам» в воскресенье. Российский клуб обдумывает предложение «Саутгемптона».
28 июля Armenie Football сообщал, что английский клуб предложил 12,5 миллиона евро за Сперцяна. 10 августа этот же источник заявил, что футболист ведет переговоры с «Саутгемптоном», диалог между сторонами находится на продвинутой стадии, однако полузащитник пока не дал окончательного ответа по поводу своего перехода в клуб из Англии.
Сперцян играет за основную команду «Краснодара» с 2018 года. В сезоне-2024/25 вместе с «быками» он стал чемпионом России.
«Спартак» может арендовать игрока «Галатасарая»
«Спартак» предложил «Галатасараю» аренду защитника Карлоса Куэсты, сообщает HT Spor.
По информации источника, красно-белые хотят арендовать 26-летнего колумбийца с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Турецкий клуб готов отдать защитника, если «Спартак» обязуется его выкупить.
Куэста выступает за «Галатасай» с февраля 2025 года. Он провел девять матчей, получив две желтые карточки.
«Панатинаикос» объявил об уходе Лодыгина
Российский вратарь Юрий Лодыгин покинул «Панатинаикос». Греческий клуб объявил о завершении сотрудничества с 35-летним голкипером.
Лодыгин выступал за «Панатинаикос» с 2022 года. Он провел 36 матчей за команду во всех турнирах и в 2024-м стал обладателем Кубка Греции.
В России Лодыгин выступал за тульский «Арсенал» и «Зенит», вместе с которым выиграл чемпионат России-2014/15.
Интересное в Европе
Хойлунда не хотят видеть в «МЮ»
В «Манчестер Юнайтед» заявили форварду Расмусу Хойлунду, что футболист должен покинуть команду, если он хочет получать игровое время в сезоне-2025/26, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Как отмечает источник, «Красные дьяволы» хотели бы продать 22-летнего нападающего, однако не исключают вариант с его арендой.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов арендовать датчанина за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сам игрок не желает уходить из «Манчестер Юнайтед».
Хойлунд выступает за английскую команду с лета 2023 года. Он провел 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
«Байер» хочет приобрести защитника «Севильи»
«Байер» заинтересован в подписании защитника «Севильи» Лоика Баде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство леверкузенского клуба уже сделало предложение «Севилье» по покупке 25-летнего футболиста. Отмечается, что переговоры находятся в активной фазе. Сумма трансфера может составить от 20 до 30 миллионов евро.
Ранее также сообщалось об интересе к Баде со стороны «Астон Виллы», которая намерена укрепить линию обороны на фоне проблем из-за травм Тайрона Мингса.
В сезоне-2024/25 защитник провел 33 матча за «Севилью» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
«Аль-Наср» подписал контракт с Иньиго Мартинесом
Защитник Иньиго Мартинес подписал контракт с «Аль-Насром», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до конца 2026 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.
Мартинес с 2023 года выступал за «Барселону». Всего за каталонский клуб защитник провел 71 матч, в которых забил три гола, сделал шесть результативных передач и заработал 16 желтых карточек.
«Эвертон» хочет Грилиша
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Times. По сведениям источника, ливерпульский клуб продолжает переговоры об аренде 29-летнего англичанина. Переход может обойтись в 13,8 миллиона евро.
Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за «горожан» во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити»?
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает SportMediaset. По информации источника, английский клуб сделал запрос в Париж, чтобы прощупать почву насчет возможности осуществления сделки. Доннарумму рассматривают как первого номера на случай, если Эдерсон перейдет в «Галатасарай».
Напомним, что ранее «ПСЖ» подписал контракт с вратарем Люкой Шевалье, Доннарумма же до сих пор не продлил истекающий через год контракт, потому очень вероятен его уход этим летом. По информации журналиста Бена Джейкобса, итальянца могут продать за 30 миллионов евро.
Автор: Никита Веденеев