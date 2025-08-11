Станислав Черчесов рассказал, как готовил «Ахмат» к победному матчу с «Зенитом»

— Первый матч — и сразу с «Зенитом». Насколько тяжело было готовиться?
— Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы игра была не с «Зенитом», а с другой командой. Мы бы предприняли те же самые действия.
— Но это сразу топ-клуб. Это не влияло?
— Да, уровень соперника другой, высокий, но подготовка-то одинаковая. Изучили соперника, изучили своих игроков ― это естественный процесс. Подошли к нему без эмоций и сделали свою работу, — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, после этой победы «Ахмат» набрал первые очки в сезоне и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата.
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4769 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Ваня Дркушич
30′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
2
Угловые
4
8
Фолы
13
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
