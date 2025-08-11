Орлов о поражении «Зенита» в Грозном: «Так в футбол уже не играют. Питерцы — не фавориты сезона»

Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.