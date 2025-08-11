Орлов о поражении «Зенита» в Грозном: «Так в футбол уже не играют. Питерцы — не фавориты сезона»

— По большому счету, «Зенит» не создал проблем «Ахмату». Команда Черчесова довольно легко разгадывала замыслы подопечных Семака. На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Все очень медленно… Где темп? Где нестандартные ходы?
Я не увидел никакой командой скорости. Так, отдельные вспышки, но не более того… Против такого «Зенита» грозненцам было несложно. По сути, гости создали один реальный момент, когда Шелия справился с ударом головой Кассьерры. Но этого же мало!
При этом «Зенит» пропускает в каждом туре! У Латышонка пока нет ни одного матча на ноль… Мог ли он вчера спасти? Сложно сказать. Непростой эпизод. Но Евгений в этом сезоне глобально «Зенит» не выручает…
Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.
То же самое можно сказать и про Жерсона. Какой обрез у него был во втором тайме, когда хозяева получили шанс провести свою атаку… Пока это все не то… Он далек от нужного игрового тонуса.
Что ж, все в руках зенитовцев. Прошло всего четыре тура. Вот только футболисты Семака должны четко понимать: они не фавориты этого сезона. Не фавориты, понимаете? И на одном классе ты себе чемпионство не вернешь.
Прошлый сезон многое показал. «Зенит» всего лишь второй. Значит, должно проснуться самолюбие. Должен быть голод до голов! А эти медленные розыгрыши, позиционные атаки… Мол, мы все равно дожмем. Да нет, ребята, не дожимаете… Не получается..
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Ваня Дркушич
30′
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
