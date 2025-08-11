Ричмонд
Карпукас: Рановато называть «Локомотив» кандидатом на чемпионство

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал лидерство железнодорожников в таблице российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 и единолично возглавил таблицу РПЛ, набрав 12 очков из 12 возможных.

«За счет чего “Локомотив” стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Все получается, все будет хорошо. После четвертого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать все, чтобы ее выполнить», — заявил Карпукас в интервью Metaratings.ru.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома против калининградской «Балтики» в Кубке России в среду, 13 августа.

Локомотив
4:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 21808 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Спартак
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Статистика
Локомотив
Спартак
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
7
2
Угловые
0
6
Фолы
17
18
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
