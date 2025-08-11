Карпукас: Рановато называть «Локомотив» кандидатом на чемпионство

На минувших выходных «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 и единолично возглавил таблицу РПЛ, набрав 12 очков из 12 возможных.
«За счет чего “Локомотив” стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Все получается, все будет хорошо. После четвертого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать все, чтобы ее выполнить», — заявил Карпукас в интервью Metaratings.ru.
Следующий матч «Локомотив» проведет дома против калининградской «Балтики» в Кубке России в среду, 13 августа.
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти