Егор Титов: спасать «Спартак» не надо

— Спасать «Спартак» не надо. Есть «Спартак» и люди, которые работают в клубе. Если люди хотят оставить добрый след… Вы можете выйти в следующем матче и помочь Деяну и себе. Если придёт новый наставник, то у него будут изменения. Возможно, будет совсем другой взгляд на футбол, стартовый состав и футболистов, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.