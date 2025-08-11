Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

Возможны серьезные изменения
С нового сезона в российском футболе вступят в силу обновленные ограничения для иностранцев. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил: лимит составит 10 легионеров в заявке и не более 5 одновременно на поле. Такой формат будет действовать минимум пять лет.
Подробности возможных нововведений
По данным инсайдера Ивана Карпова, изначально эти правила хотели ввести еще в текущем сезоне, но глава Минспорта пошел навстречу клубам.
«Мысль проста: легионеров в заявке должно быть меньше основного состава футболистов (11 человек — поэтому будет 10). На поле иностранцев должно быть меньше половины основы (5,5 человека — поэтому 5)», — пояснил источник.
Финансовая реформа — на подходе
На этом перемены не закончатся. Минспорт готовит введение потолка зарплат, по аналогии с КХЛ. Проект уже на столе, а старт новых правил возможен летом 2026-го. Первые пару лет клубы могут пытаться обходить ограничения через бонусы, оплату квартир, машин, перелетов или «серые» выплаты, но, по словам источника, система контроля будет жесткой. При этом Минспорт считает разговоры о подорожании российских футболистов из-за лимита надуманными.
Ранее Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ с сезона-2026/27.
«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб “Амур”, я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь — подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — сказал Дегтярев.
В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020-м был установлен жесткий потолок (то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные хоккеистам по итогам сезона, превышают лимит) в размере 900 миллионов рублей. С сезона-2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда, а минимальный порог составит 600 миллионов.
Судейство — под один контроль
Третье направление реформ — создание единого оператора судейства для всех основных игровых видов спорта. Новый орган будет формировать судейские бригады, назначать их на матчи за два часа до старта и отвечать за квалификацию арбитров.
Планируется, что судейские бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до их начала.
Дегтярев рассказал, что идея единого оператора судейства скоро будет обсуждаться в министерстве:
«Это будет независимо для всех видов спорта. Понятно, что там вопросы подготовки кадров, их квалификации, все это будет унифицировано, оцифровано. Оператор будет обеспечивать безопасность, беспристрастность, нести за это ответственность. Все это мы продумаем, законодательно закрепим и в таком режиме пойдем».
Жестче, чем раньше
В Минспорте дают понять: клубам придется перестраиваться. По информации Карпова, «как раньше — не будет». Уже есть первые жертвы:
«Первым пострадавшим стал футбольный агент Орещук. 8 августа он был уволен с должности советника правления “Урала”. Причина — переход на личности в СМИ относительно нового лимита. “Никто не запрещает высказывать мнение, но некоторые функционеры в последнее время откровенно перестали следить за языком”, — утверждает мой источник в Минспорте».
Что министр говорил до этого
Ранее Дегтярев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о планах по постепенному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Целью, по словам главы Минспорта, является формат «5+10»:
«Оптимальным видим таргет “пять на поле, десять в заявке”. Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь — все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам».
С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке, но одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.
