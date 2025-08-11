Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.55
П2
4.95
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.43
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

«Ахмат» хочет подписать Далера Кузяева

«Ахмат» хочет подписать полузащитника Далера Кузяева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: ФК "Гавр"

Полузащитника, который является свободным агентом, очень хочет видеть в своей команде Станислав Черчесов. Всё лето Кузяев пытался найти команду в Европе. Самый конкретный интерес был от «Ганновера», который предлагал игроку зарплату € 400 тыс. в год.

Последним клубом Кузяева был «Гавр». С 2023 по 2025 год он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4769 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Ваня Дркушич
30′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
2
Угловые
4
8
Фолы
13
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти