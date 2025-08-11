«Ахмат» хочет подписать Далера Кузяева

Полузащитника, который является свободным агентом, очень хочет видеть в своей команде Станислав Черчесов. Всё лето Кузяев пытался найти команду в Европе. Самый конкретный интерес был от «Ганновера», который предлагал игроку зарплату € 400 тыс. в год.
Последним клубом Кузяева был «Гавр». С 2023 по 2025 год он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4769 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Ваня Дркушич
30′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
2
Угловые
4
8
Фолы
13
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти