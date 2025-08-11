Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.55
П2
4.95
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.43
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Мостовой поддержал идею потолка зарплат в футболе: «Но у нас всегда найдется схема обхода»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

Источник: РФС

«Идея неплохая, конечно. Такие правила — следствие раздутого пузыря, в котором средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Не нужно было раздувать зарплаты и потолки не пригодились бы. Теперь мы пожинаем плоды этого. Были определенные решения в прошлом, из-за которых теперь такие зарплаты русских игроков в первую очередь.

Но в нашем спорте всегда найдется схема обхода подобных правил. Большие команды, думаю, смогут выйти из этого потолка легко», — сказал Мостовой «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.