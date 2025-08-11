Мостовой поддержал идею потолка зарплат в футболе: «Но у нас всегда найдется схема обхода»

«Идея неплохая, конечно. Такие правила — следствие раздутого пузыря, в котором средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Не нужно было раздувать зарплаты и потолки не пригодились бы. Теперь мы пожинаем плоды этого. Были определенные решения в прошлом, из-за которых теперь такие зарплаты русских игроков в первую очередь.



Но в нашем спорте всегда найдется схема обхода подобных правил. Большие команды, думаю, смогут выйти из этого потолка легко», — сказал Мостовой «СЭ».