Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Зениту» в матче с «Ахматом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Евгения Буланова в матче 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

Источник: Чемпионат.com

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Евгения Буланова в матче 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

«Хорошая работа Буланова. Был один момент на 24-й минуте, когда футболист “Ахмата” выпрыгнул, сыграл головой в мяч, а тот попал ему в руку. По всем рекомендациям это не 11-метровый — Буланов так и расценил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа над «Зенитом» стала для «Ахмата» первой в сезоне-2025/2026 и первой — после возвращения в клуб главного тренера Станислава Черчесова.