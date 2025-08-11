Ричмонд
Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» с «Оренбургом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Алексея Сухого в матче 4-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Алексея Сухого в матче 4-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Ключевой момент — отмена гола “Краснодара” на 20-й минуте. Даже в трансляции пытались ввести в заблуждение: момент состоит из двух эпизодов, а они рассматривали только второй, когда Кордоба никому не мешал. Надо было смотреть на первый: во время подачи с фланга нападающий “Краснодара” вступил в единоборство с защитником, помешав тому продвинуться к мячу. В этом и заключалось нарушение. Гол отменён правильно. В целом несложная игра для Сухого», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.