Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» с «Оренбургом»

«Ключевой момент — отмена гола “Краснодара” на 20-й минуте. Даже в трансляции пытались ввести в заблуждение: момент состоит из двух эпизодов, а они рассматривали только второй, когда Кордоба никому не мешал. Надо было смотреть на первый: во время подачи с фланга нападающий “Краснодара” вступил в единоборство с защитником, помешав тому продвинуться к мячу. В этом и заключалось нарушение. Гол отменён правильно. В целом несложная игра для Сухого», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.