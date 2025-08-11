Овчинников: если «Пари НН» планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты

«Если “Пари НН” планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты. Если клуб хочет играть в РПЛ, это совершенно другая песня. Начинать нужно с руководства “Пари НН”. Это не первый сезон, когда в команде происходит подобная ситуация. Руководство клуба и тренерский штаб — один к одному. Ещё три таких тура в исполнении команды — и может наступить конец. У “Пари НН” хроническая проблема: происходят постоянные смены тренеров и поиск чего-то выдающегося, что сделает из команды суперклуб», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.