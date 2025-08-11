Ричмонд
Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: сейчас я занят и счастлив в «Атлетико Сан-Луис»

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль заявил, что на данный момент не готов снова возглавить красно-белых в случае возможного ухода из клуба Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

— Вы действительно готовы покинуть «Атлетико» прямо сейчас ради работы в «Спартаке»?

— Как я уже сказал, моя работа в «Спартаке» не закончилась. Многое послужило причиной того, что мы расстались именно в тот момент. Время покажет, что произошло и почему. Если когда-нибудь появится возможность вернуться к работе и завершить начатое, я буду готов, но сейчас я занят и счастлив от работы в «Атлетико», — приводит слова Абаскаля Metaratings.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение. «Атлетико Сан-Луис» 36-летний специалист возглавил в мае 2025-го.