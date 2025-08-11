«Это РПЛ, а не балет». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» Мх — «Акрон»

«Простая игра для Зиякова. Но вопрос к арбитру следующий: почему он не давал играть футболистам? В прямом смысле — очень сильно замельчил. Не знаю, с чем это связано. Зияков сдвинул акцент в центр поля и практически держал игроков там. А остальное — мелкие фолы, касания, контакты — всё свистел. По такой игре это не уровень арбитра РПЛ. Надо было всё отпускать, чтобы футболисты играли, и уже потом вносить корректировки. Предъявить по конкретным моментам нечего, однако игру он должен пересмотреть. Всё-таки речь о Премьер-Лиге, а не о балете», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.