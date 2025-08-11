Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Это РПЛ, а не балет». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» Мх — «Акрон»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Ранэля Зиякова в матче 4-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Ранэля Зиякова в матче 4-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Простая игра для Зиякова. Но вопрос к арбитру следующий: почему он не давал играть футболистам? В прямом смысле — очень сильно замельчил. Не знаю, с чем это связано. Зияков сдвинул акцент в центр поля и практически держал игроков там. А остальное — мелкие фолы, касания, контакты — всё свистел. По такой игре это не уровень арбитра РПЛ. Надо было всё отпускать, чтобы футболисты играли, и уже потом вносить корректировки. Предъявить по конкретным моментам нечего, однако игру он должен пересмотреть. Всё-таки речь о Премьер-Лиге, а не о балете», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше