Леонид Туфрин: в «Зените» все российские футболисты начинают деградировать

«Я ещё два года назад говорил, что Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично. Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты. Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В “Зените” все российские футболисты начинают деградировать — они оказываются на лавке. Уже в других клубах они начинают снова играть: Сергеев, Круговой и остальные. А половина выпускников академии “Зенита” сейчас играет в “Ростове”, — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.