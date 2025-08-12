Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.88
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.74
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.46
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.37
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.58
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.15
П2
4.38
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.24
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.06
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.10
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Черчесов оценил слухи о возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который возглавил эту команду летом, прокомментировал слухи о якобы несостоявшемся возвращении в «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

— Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».

— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но, если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас? Тренера, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.

Я всегда переживаю за своих коллег. Он [Станкович] — сегодня главный тренер «Спартака», и дай бог, чтобы у него всё было нормально. Поторопился или нет, время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».