Черчесов оценил слухи о возможном возвращении в «Спартак»

— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но, если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас? Тренера, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.