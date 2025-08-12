Черчесов подробно рассказал, как подготовил «Ахмат» к победному матчу с «Зенитом»

«Рабочие дни насыщенные. За пару дней надо было принять команду, перелопатить много информации. Я о “Зените” знал больше, как и кто играет. Надо было свою команду изучать, потому что, не зная свою команду, ничего не сможешь противопоставить. Интенсивно поработали. Ассистенты, которые здесь остались, помогли с информацией, поговорили с медштабом, сделали небольшие тесты, чтобы было понимание, с чего начать. Много не философствовал, коротко и чётко всё объяснил. Сделали короткие, но интенсивные тренировки, чтобы чуть-чуть привести игроков в тонус. На игре практически выполнили всё, что намечали. Что хотели, по большому счёту сделали. Сделали маленький шаг. Теперь это надо развивать. Одна победа ни о чём не говорит. Ещё ни одного тренера не знаю, которого вовремя приглашают. Во всяком случае, меня ещё не приглашали, когда в команде всё хорошо», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».