«Любое поражение “Спартака” приближает увольнение». Григорян — о перспективах Станковича

«Любое поражение “Спартака” приближает увольнение тренера. Но это поражение в матче с “Локомотивом” было обидным и болезненным. Обидным — потому что “Спартак” выглядел очень достойно. Впору говорить о стечении обстоятельств и невезении. Наверное, Станковичу сейчас очень непросто, и, наверное, можно говорить о его будущем увольнении», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».