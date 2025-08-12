Появились новые подробности потенциального перехода Сперцяна в «Саутгемптон»

По информации источника, игрок принял предложение английского клуба о контракте. Отмечается, что главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл считает Сперцяна ключевой фигурой своего проекта и готов выстраивать игру вокруг армянина.
Утверждается, что руководство «Краснодара» и «Саутгемптона» планирует обсудить трансфер на этой неделе. Теперь всё зависит от российского клуба.
Ранее сообщалось, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.
