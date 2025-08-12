Ричмонд
Появились новые подробности потенциального перехода Сперцяна в «Саутгемптон»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в английский «Саутгемптон». Об этом сообщает портал Arménie Football в соцсети X.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, игрок принял предложение английского клуба о контракте. Отмечается, что главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл считает Сперцяна ключевой фигурой своего проекта и готов выстраивать игру вокруг армянина.

Утверждается, что руководство «Краснодара» и «Саутгемптона» планирует обсудить трансфер на этой неделе. Теперь всё зависит от российского клуба.

Ранее сообщалось, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

