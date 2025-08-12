Осинькин признался, что ему не хватает эмоций от работы в футболе

«Конечно, не хватает эмоций от работы в футболе. Не хватает драйва определённого, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей. Но это жизнь. Эту паузу я собираюсь провести с максимальной пользой для будущей работы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.