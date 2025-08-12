Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль

Тогда «Аль-Айн» и договорился с Ивичем. На момент назначения серба команда была аутсайдером своей группы в азиатской ЛЧ, а в чемпионате ОАЭ занимала после 14 туров лишь четвёртое место с отставанием в 15 очков от лидера и в два очка — от топ-3. Вдобавок вылетела из Кубка страны. Исправить быстро ситуацию у сербского тренера не получилось, хотя стартовал он с двух побед. Затем «Аль-Айн» потерпел четыре поражения подряд и выдал пятиматчевую безвыигрышную серию. Но на финише команда опять подала признаки жизни — четыре победы, включая три по 3:0, и две ничьих. Завершил чемпионат «Аль-Айн» только пятым и на новый сезон остался без азиатской ЛЧ.