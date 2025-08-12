Мелик-Гусейнов сообщил о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде

«Более конкретных сроков возвращения на стадион пока нет. Сейчас технологическая пауза. Потом начнётся ремонт кровли и крыши. Если всё пройдёт штатно, в сентябре должны вернуться. Но пока точных дат нет», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.