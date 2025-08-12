Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.70
П2
2.03
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.99
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.62
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.49
П2
5.31
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.13
П2
4.34
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
9.10
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.07
П2
4.78
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.01
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.71
П2
5.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
6.20

Мелик-Гусейнов сообщил о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о сроках возвращения команды на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

Источник: Чемпионат.com

«Более конкретных сроков возвращения на стадион пока нет. Сейчас технологическая пауза. Потом начнётся ремонт кровли и крыши. Если всё пройдёт штатно, в сентябре должны вернуться. Но пока точных дат нет», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После четырёх туров команда располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.