«В 90-е “Спартак” выигрывал россиянами — мы и в Европе пошумели. А что в ЛЧ показали бразильцы “Зенита”?» Интервью Титова

Для меня фол на Жедсоне — стопроцентный пенальти!
— Деян Станкович после матча с «Локомотивом» сказал: «Это не игровой кризис, а кризис результатов». Удивились?
— Нет, почему? «Спартак» в целом играл неплохо. Имею в виду прежде всего атаку. Забил два мяча. Правда, пропустил четыре. Здесь больше вопросов к линии защиты. Ну и Максименко провел, конечно, не лучший матч. Отбивал перед собой не самые сложные мячи. Счет, увы, на табло. Хотя, на мой взгляд, на Жедсоне должны были ставить пенальти.
— Вот как?
— Для меня это однозначно 11-метровый! Ненахов фолил на бразильце. Ведь Сергей Иванов указал на точку, но у видеоарбитров почему-то возникло иное мнение… Я этого не понял! Человек получает удар сзади, и это не пенальти?! Какие-то новые правила, которые меняются каждый день…
Алексей Николаев, наш известный в прошлом судья, отметил: этот момент на усмотрение арбитра. Если бы 11-метровый был назначен, никаких вопросов не возникло бы. Для меня в динамике это стопроцентный фол. «Спартак» мог повести в счете, но… Считаю, это решение арбитров оказало определенное влияние на ход встречи.
— Вы недавно написали письмо Жедсону. Связываете с ним большие надежды?
— Писал не я, а пресс-служба клуба. Но все это, конечно, было сделано с моего согласия. Я, естественно, визировал текст. Сейчас столько бразильцев, португальцев играет в мире, что ты теряешься и не знаешь, какой к тебе приедет.
Но вот по Жедсону сразу видно, что к нам приехал классный футболист! Даже по тому эпизоду, когда он обыграл Карпукаса и заработал (а я в этом уверен) пенальти, все сразу стало понятно. Не каждый может так работать с мячом, так исполнить. Очень показательный момент. Жаль, что судьи в итоге вынесли вот такой вердикт…
А так, безусловно, надо отдать должное «Локомотиву». Очень организованная и дисциплинированная команда. Кто-то назовет тактику Галактионова «автобусом». Да нет, никакой это не «автобус». Просто «Локо» учел сильные стороны красно-белых. Действовать открыто против быстрых футболистов Станковича довольно рискованно. Так что тактика железнодорожников себя оправдала.
Ну и надо отметить, что «Локо» вышел на поле в 10 российских исполнителей. Это отрадный факт.
Батракова рано называть звездой. Хочется посмотреть на него в еврокубках
— Для вас игра Батракова — чистый восторг? Некоторые эксперты называют его уже сейчас чуть ли не суперзвездой нашего футбола.
— Парень, конечно, играет ярко. А называть его звездой, тем более с приставкой «супер», все же преждевременно. Пусть стабильно выступит два, три, четыре сезона.
Хотя, если он продолжит играть в том же духе, за ним обязательно придут серьезные европейские клубы. Ну и дай Бог! Хочется посмотреть на него в еврокубках.
Мы, к сожалению, в них сейчас участия не принимаем. Поэтому наслаждаемся Батраковым только в РПЛ. Это, конечно, неплохо. Но твой реальный уровень становится понятным все же на фоне соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы же помним, на каком счету здесь был Захарян. А уехал в «Реал Сосьедад», и что теперь видим? Сплошные травмы. Увы, парень больше лечится, чем играет.
Так что я желаю Батракову еще немного окрепнуть и показать свой класс уже на европейской арене. Возможно, это будет и в составе «Локомотива», если в ближайшее время нас допустят до участия в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Время покажет.
— А он вам не напоминает Егора Титова образца 1998 или 2000 года, когда вас признавали лучшим футболистом страны?
— Ой, с моей стороны было бы некорректно отвечать на этот вопрос. Я не могу оценивать свою игру. Пусть это лучше делают болельщики и специалисты.
А про Батракова могу сказать лишь то, что у него легко получается принимать такие мудрые решения на поле. Такое не каждому дано. Ему просто не нужно мешать.
— В смысле?
— Вспоминаю, как Олег Иванович [Романцев] давал установку на игру. Называл состав. И вот когда доходила очередь до меня, он лишь произносил: «Егор, ты и так все знаешь». И уже обращался к следующему футболисту. Мне при этом было очень неудобно перед своими партнерами…
Дай бог, чтобы Батраков был таким мастером, чтобы ему никто не рассказывал, что ему делать на поле.
Почему «Спартак» популярнее «Зенита»
— В субботу нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Еще в июле «СЭ» запустил масштабный опрос: какая из этих команд популярнее?
— Для меня ответ очевиден. Я сейчас нахожусь в Казахстане, в небольшом городке Актау. С визитом. Приехал в местную футбольную академию.
Здесь самый любимый клуб — красно-белый «Актау». Это клуб болельщиков «Спартака», с которыми я сразу же нашел общий язык. Мы общаемся, они мне помогают.
Сомневаюсь, что в Казахстане есть даже небольшой фан-клуб «Зенита». А «Спартак» — он везде! Люди в возрасте, их дети, внуки болеют именно за «Спартак». Так что для меня все ясно.
— А победы «Зенита» в РПЛ, шесть чемпионств подряд не изменили расстановку сил в этом вопросе?
— Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав.
Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.