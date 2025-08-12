«В 90-е “Спартак” выигрывал россиянами — мы и в Европе пошумели. А что в ЛЧ показали бразильцы “Зенита”?» Интервью Титова

Мы, к сожалению, в них сейчас участия не принимаем. Поэтому наслаждаемся Батраковым только в РПЛ. Это, конечно, неплохо. Но твой реальный уровень становится понятным все же на фоне соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы же помним, на каком счету здесь был Захарян. А уехал в «Реал Сосьедад», и что теперь видим? Сплошные травмы. Увы, парень больше лечится, чем играет.