Кому в «Зените» снизят зарплату? Деньги нашего футбола ставят на учет

К тому же обойти лимит, как показала история с Дугласом Сантосом, не составит труда. Капитану «Зенита» оформили российский паспорт, хотя сам он после этого не раз заявлял о своей мечте сыграть за сборную Бразилии. Только пока его туда не вызвали, в РПЛ он легионером считаться не будет. Как, кстати, и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Если не получится кому-то оформить паспорт у нас, вполне можно сделать бразильца или нигерийца гражданином бывшей советской республики. Такие футболисты и сейчас в РПЛ играют, не считаясь легионерами.