Кому в «Зените» снизят зарплату? Деньги нашего футбола ставят на учет

Футболисты получают слишком много денег? Да еще пользуются лимитом и завышают собственную цену? Дискуссии об этом ходят давно, но никогда еще за дело так рьяно не бралось министерство спорта. РИА Новости Спорт рассказывает, что подталкивает российский футбол к революции.
Начнется игра в гражданство России?
Вслед за обнародованием планов ужесточения лимита на легионеров с нынешних «8+13» на «5+10» с заметным сокращением количества иностранцев как на поле, так и в заявке, министр спорта России Михаил Дегтярев намекнул на целесообразность введения потолка зарплат в футболе по примеру хоккея. Ужесточение лимита на легионеров, по словам главы ведомства, решение политическое и продиктовано государственными интересами. Судя по его риторике, только так у российских футболистов появится шанс получить игровую практику. Вопрос только в сроках введения нового регламента и плавности перехода с нынешнего лимита на новый. Среди аргументов в пользу принятия такого решения Дегтярев назвал и желание сократить доходы агентов, которые привозят в Россию иностранных игроков.
Как сообщил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией, для ведущих клубов РПЛ предлагаемая реформа стала неприятным сюрпризом. Достаточно вспомнить, как вели себя в последние трансферные окна «Зенит» и «Спартак». А ведь у этих клубов есть сильные лоббисты на самом высоком уровне.
Дегтярев уточнил: «При введении нового лимита будут учтены долгосрочные контракты». Как это понимать? Если сейчас клубы РПЛ подпишут футболистов до 2030 года, будут ли их учитывать в формуле «5+10» хотя бы в первой части?
К тому же обойти лимит, как показала история с Дугласом Сантосом, не составит труда. Капитану «Зенита» оформили российский паспорт, хотя сам он после этого не раз заявлял о своей мечте сыграть за сборную Бразилии. Только пока его туда не вызвали, в РПЛ он легионером считаться не будет. Как, кстати, и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Если не получится кому-то оформить паспорт у нас, вполне можно сделать бразильца или нигерийца гражданином бывшей советской республики. Такие футболисты и сейчас в РПЛ играют, не считаясь легионерами.
Первое ужесточение лимита провел в преддверии домашнего ЧМ-2018 тогдашний министр спорта Виталий Мутко. Формулу «6+5» он ввел, чтобы у тренеров сборной России была возможность выбрать игроков национальной команды из числа играющих в РПЛ. Только чемпионат, на котором команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, влюбила в себя всю страну и даже заставила поверить, что в России есть футбол, закончился. Лимит смягчили, мотивируя это необходимостью успешного выступления наших команд в еврокубках.
Как обойти потолок зарплат?
Дегтярев справедливо подчеркивает, что до возвращения гимна Лиги чемпионов на российские стадионы еще далеко. Только если возвращение состоится, лимит надо будет менять вновь? Ведь госкорпорации и регионы, финансирующие клубы, не станут вкладывать средства, не имея имиджевой отдачи в виде успехов в еврокубках или хотя бы попадания в них.
Практически все эксперты утверждают, что у лимита есть и оборотная сторона. Российские футболисты, понимая, что без них не обойтись, поднимают запросы по контрактам. Про агентов и говорить не приходится. Вот и получается, что платить качественному легионеру, который обеспечивает результат, можно гораздо меньше, чем доморощенному игроку, который даже на тренировках утруждать себя не будет. И лучше всего это понимают агенты.
Вряд ли решить эту проблему удастся введением потолка зарплат. «В КХЛ он есть, — подчеркнул в эфире “Россия-24” Дегтярев. — Сам возглавлял хоккейный клуб “Амур” и знаю, что существует зарплатные ведомости».
Потолок зарплат окончательно ввели в КХЛ в 2020 году, установив его на отметке 900 миллионов рублей за сезон. Только способов обойти это ограничение менеджеры топ-клубов придумали немало. Вы верите, что лучший защитник лиги Александр Никишин из СКА и его одноклубник форвард Арсений Грицюк, который уже практически договорился о контракте с НХЛ, добровольно пошли на снижение зарплаты и получали соответственно 20 и 12 миллионов за сезон, чтобы армейцы с Невы подписали американского легионера Тони Деанджело, который в Питере так и не задержался?
Потолок зарплат эффективен в сочетании с драфтом в лигах, которые развиваются как бизнес-проекты, но не в России, где клубы, по сути, не зарабатывают деньги на футболе или хоккее, зависят от средств госкорпораций или региональных бюджетов. Если Дегтярев инициирует кардинальные реформы, то, в первую очередь, нужно сделать открытыми те самые платежные ведомости. К тому же в футболе своя специфика.
Играть будут за Ростральные колонны?
Воспитанник «Зенита» Максим Усанов из чемпионата Латвии уехал в североамериканскую MLS, где сыграл 14 матчей за «Торонто». Сейчас он живет в Риге и работает футбольным агентом. «У большинства футболистов MLS зарплаты фиксированные, но каждый клуб может пригласить в состав трех звезд на крутые контракты, — рассказал он. — Платить им можно в зависимости от финансового состояния клуба».
Бюджеты североамериканских клубов открыты, как и зарплатные ведомости игроков. Болельщики их постоянно обсуждают и высказывают свое мнение. Мол, кто-то слишком много получает, а кому-то, наоборот, неплохо бы прибавить зарплату. В России это пока маловероятно.
Еще в советские времена существовали фиксированные ставки зарплат футболистов. Учитывались и звания, причем заслуженные мастера получали больше мастеров спорта международного класса, те больше мастеров спорта, а уж молодые футболисты были вообще на «ученических» ставках. Только кто же из советских футболистов жил на эти зарплаты? Игроки «Зенита», правда, шутили, что играют за Ростральные колонны, а в донецком «Шахтере» все числились шахтерами, в ташкентском «Пахтакоре» — хлопкоробами. А уж в закавказских городах платили так, что завидовали даже москвичи. В какие-то годы доплачивали премии в зависимости от сборов на стадионах.
И здесь тоже возникает вопрос: почему у «Зенита», «Спартака» или «Краснодара», которые собирают десятки тысяч зрителей на трибунах, должны быть такие же условия, как у тех клубов, на играх которых стадионы пустуют?
Возникает также проблема искусственных условий для российских игроков. Пример «Локомотива», сделавшего ставку на наших футболистов, перед глазами. Деньги, вырученные от продажи Максима Глушенкова в «Зенит», там не стали тратить на покупку очередных легионеров, чьи имена часто забываются после коротких гастролей в РПЛ. Доверили место в составе Алексею Батракову, и сегодня телеэксперт Владислав Радимов задается вопросом: если «Спартак» потратил на приобретение иностранцев 50−70 миллионов евро, то сколько же стоит Батраков?
А вот Глушенков, который во многом благодаря паспорту получил контракт на гораздо более выгодных условиях, конкуренцию в «Зените» пока не выдержал. Конечно, при таких зарплатах «баночников» питерский клуб ни в какой потолок упереться не сможет. Хотя ничто не помешает снизить футболистам зарплату и заплатить им по другой ведомости за рекламу корпорации, которая является спонсором клуба. Можно даже в Бразилии.