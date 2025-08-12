Ричмонд
Кому в «Зените» снизят зарплату? Деньги нашего футбола ставят на учет

В российском футболе могут ввести потолок зарплат игроков по примеру КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Футболисты получают слишком много денег? Да еще пользуются лимитом и завышают собственную цену? Дискуссии об этом ходят давно, но никогда еще за дело так рьяно не бралось министерство спорта. РИА Новости Спорт рассказывает, что подталкивает российский футбол к революции.

Начнется игра в гражданство России?

Вслед за обнародованием планов ужесточения лимита на легионеров с нынешних «8+13» на «5+10» с заметным сокращением количества иностранцев как на поле, так и в заявке, министр спорта России Михаил Дегтярев намекнул на целесообразность введения потолка зарплат в футболе по примеру хоккея. Ужесточение лимита на легионеров, по словам главы ведомства, решение политическое и продиктовано государственными интересами. Судя по его риторике, только так у российских футболистов появится шанс получить игровую практику. Вопрос только в сроках введения нового регламента и плавности перехода с нынешнего лимита на новый. Среди аргументов в пользу принятия такого решения Дегтярев назвал и желание сократить доходы агентов, которые привозят в Россию иностранных игроков.

Как сообщил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией, для ведущих клубов РПЛ предлагаемая реформа стала неприятным сюрпризом. Достаточно вспомнить, как вели себя в последние трансферные окна «Зенит» и «Спартак». А ведь у этих клубов есть сильные лоббисты на самом высоком уровне.

Дегтярев уточнил: «При введении нового лимита будут учтены долгосрочные контракты». Как это понимать? Если сейчас клубы РПЛ подпишут футболистов до 2030 года, будут ли их учитывать в формуле «5+10» хотя бы в первой части?

К тому же обойти лимит, как показала история с Дугласом Сантосом, не составит труда. Капитану «Зенита» оформили российский паспорт, хотя сам он после этого не раз заявлял о своей мечте сыграть за сборную Бразилии. Только пока его туда не вызвали, в РПЛ он легионером считаться не будет. Как, кстати, и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Если не получится кому-то оформить паспорт у нас, вполне можно сделать бразильца или нигерийца гражданином бывшей советской республики. Такие футболисты и сейчас в РПЛ играют, не считаясь легионерами.

Первое ужесточение лимита провел в преддверии домашнего ЧМ-2018 тогдашний министр спорта Виталий Мутко. Формулу «6+5» он ввел, чтобы у тренеров сборной России была возможность выбрать игроков национальной команды из числа играющих в РПЛ. Только чемпионат, на котором команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, влюбила в себя всю страну и даже заставила поверить, что в России есть футбол, закончился. Лимит смягчили, мотивируя это необходимостью успешного выступления наших команд в еврокубках.

Виталий Мутко и капитан команды "Зенит" Анатолий Тимощук (слева направо) с Кубком УЕФА, 2008 год
Виталий Мутко и капитан команды "Зенит" Анатолий Тимощук (слева направо) с Кубком УЕФА, 2008 годИсточник: РИА "Новости"

Как обойти потолок зарплат?

Дегтярев справедливо подчеркивает, что до возвращения гимна Лиги чемпионов на российские стадионы еще далеко. Только если возвращение состоится, лимит надо будет менять вновь? Ведь госкорпорации и регионы, финансирующие клубы, не станут вкладывать средства, не имея имиджевой отдачи в виде успехов в еврокубках или хотя бы попадания в них.

Практически все эксперты утверждают, что у лимита есть и оборотная сторона. Российские футболисты, понимая, что без них не обойтись, поднимают запросы по контрактам. Про агентов и говорить не приходится. Вот и получается, что платить качественному легионеру, который обеспечивает результат, можно гораздо меньше, чем доморощенному игроку, который даже на тренировках утруждать себя не будет. И лучше всего это понимают агенты.

Вряд ли решить эту проблему удастся введением потолка зарплат. «В КХЛ он есть, — подчеркнул в эфире “Россия-24” Дегтярев. — Сам возглавлял хоккейный клуб “Амур” и знаю, что существует зарплатные ведомости».

Потолок зарплат окончательно ввели в КХЛ в 2020 году, установив его на отметке 900 миллионов рублей за сезон. Только способов обойти это ограничение менеджеры топ-клубов придумали немало. Вы верите, что лучший защитник лиги Александр Никишин из СКА и его одноклубник форвард Арсений Грицюк, который уже практически договорился о контракте с НХЛ, добровольно пошли на снижение зарплаты и получали соответственно 20 и 12 миллионов за сезон, чтобы армейцы с Невы подписали американского легионера Тони Деанджело, который в Питере так и не задержался?

Хоккеист СКА Тони Деанджело
Хоккеист СКА Тони ДеанджелоИсточник: РИА "Новости"

Потолок зарплат эффективен в сочетании с драфтом в лигах, которые развиваются как бизнес-проекты, но не в России, где клубы, по сути, не зарабатывают деньги на футболе или хоккее, зависят от средств госкорпораций или региональных бюджетов. Если Дегтярев инициирует кардинальные реформы, то, в первую очередь, нужно сделать открытыми те самые платежные ведомости. К тому же в футболе своя специфика.

Играть будут за Ростральные колонны?

Воспитанник «Зенита» Максим Усанов из чемпионата Латвии уехал в североамериканскую MLS, где сыграл 14 матчей за «Торонто». Сейчас он живет в Риге и работает футбольным агентом. «У большинства футболистов MLS зарплаты фиксированные, но каждый клуб может пригласить в состав трех звезд на крутые контракты, — рассказал он. — Платить им можно в зависимости от финансового состояния клуба».

Бюджеты североамериканских клубов открыты, как и зарплатные ведомости игроков. Болельщики их постоянно обсуждают и высказывают свое мнение. Мол, кто-то слишком много получает, а кому-то, наоборот, неплохо бы прибавить зарплату. В России это пока маловероятно.

Еще в советские времена существовали фиксированные ставки зарплат футболистов. Учитывались и звания, причем заслуженные мастера получали больше мастеров спорта международного класса, те больше мастеров спорта, а уж молодые футболисты были вообще на «ученических» ставках. Только кто же из советских футболистов жил на эти зарплаты? Игроки «Зенита», правда, шутили, что играют за Ростральные колонны, а в донецком «Шахтере» все числились шахтерами, в ташкентском «Пахтакоре» — хлопкоробами. А уж в закавказских городах платили так, что завидовали даже москвичи. В какие-то годы доплачивали премии в зависимости от сборов на стадионах.

Момент у ворот "Спартака" в матче РПЛ с "Зенитом"
Момент у ворот "Спартака" в матче РПЛ с "Зенитом"Источник: РИА "Новости"

И здесь тоже возникает вопрос: почему у «Зенита», «Спартака» или «Краснодара», которые собирают десятки тысяч зрителей на трибунах, должны быть такие же условия, как у тех клубов, на играх которых стадионы пустуют?

Возникает также проблема искусственных условий для российских игроков. Пример «Локомотива», сделавшего ставку на наших футболистов, перед глазами. Деньги, вырученные от продажи Максима Глушенкова в «Зенит», там не стали тратить на покупку очередных легионеров, чьи имена часто забываются после коротких гастролей в РПЛ. Доверили место в составе Алексею Батракову, и сегодня телеэксперт Владислав Радимов задается вопросом: если «Спартак» потратил на приобретение иностранцев 50−70 миллионов евро, то сколько же стоит Батраков?

А вот Глушенков, который во многом благодаря паспорту получил контракт на гораздо более выгодных условиях, конкуренцию в «Зените» пока не выдержал. Конечно, при таких зарплатах «баночников» питерский клуб ни в какой потолок упереться не сможет. Хотя ничто не помешает снизить футболистам зарплату и заплатить им по другой ведомости за рекламу корпорации, которая является спонсором клуба. Можно даже в Бразилии.