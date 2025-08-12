Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
2.03
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.99
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.64
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.29
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.49
П2
5.31
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.13
П2
4.34
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
9.10
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
4.82
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.01
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.71
П2
5.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
6.20

Бывший тренер «Зенита» раскритиковал игру команды

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что введение потолка зарплат в российском футболе является плохой идеей, передает Sport24.

Источник: Соцсети

«Потолок зарплат — плохая идея. Разве это поможет уравнять зарплаты среди россиян? Ведь самые большие деньги получают иностранцы. Не понимаю, почему у “Зенита” все южноамериканцы, еще и игра говно», — сказал Петржела.

9 августа «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.