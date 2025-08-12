Геннадий Орлов: зачем в РПЛ потолок зарплат, если есть финансовый фэйр-плей?

— По моим, неофициальным данным, как-то клубы обходят эти ограничения, приглашая известных хоккеистов. Но дело даже не в этом. Есть финансовый Fair Play ФИФА и УЕФА. И мы видим, как за его нарушения наказываются большие клубы — штрафами, лишением очков. Вспомните, как «Манчестер Сити» от этих санкций спасался! А принцип простой: сколько зарабатываешь, столько и можешь тратить. Не хочу далеко ходить за примерами, но «Зенит» в этих рамках держится. Если не ошибаюсь, за последние 10 лет к нему не было замечаний со стороны УЕФА. «Зенит» ведь не только большие покупки делал, но и продавал игроков хорошо.