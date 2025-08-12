Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.80
П2
1.98
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.71
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.41
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.27
П2
4.38
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.16
П2
4.52
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.05
П2
4.61
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.07
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.68
П2
5.55
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.02
П2
6.12

Геннадий Орлов: зачем в РПЛ потолок зарплат, если есть финансовый фэйр-плей?

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об идее ввести потолок зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

— А как вам идея введения потолка зарплат, как в КХЛ?

— По моим, неофициальным данным, как-то клубы обходят эти ограничения, приглашая известных хоккеистов. Но дело даже не в этом. Есть финансовый Fair Play ФИФА и УЕФА. И мы видим, как за его нарушения наказываются большие клубы — штрафами, лишением очков. Вспомните, как «Манчестер Сити» от этих санкций спасался! А принцип простой: сколько зарабатываешь, столько и можешь тратить. Не хочу далеко ходить за примерами, но «Зенит» в этих рамках держится. Если не ошибаюсь, за последние 10 лет к нему не было замечаний со стороны УЕФА. «Зенит» ведь не только большие покупки делал, но и продавал игроков хорошо.

Кто хочет, может сопоставить цифры покупок и продаж. Зачем потолок зарплат, если есть финансовый Fair Play? Другое дело, что всё должно быть прозрачно. А сколько у нас команд публикуют свои расходы и доходы? В России же нет такой практики. Но если периодически всплывают данные о комиссионных для агентов, значит, эти ведомости где-то есть? Понятно, что простых людей, болельщиков цифры контрактов иногда шокируют. Но основополагающим в этой истории должен оставаться финансовый Fair Play. Кто сколько заработал — на эти деньги и живёт, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

