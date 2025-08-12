Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Акрон
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.95
П2
2.07
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.41
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.26
П2
4.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.65
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.09
П2
6.35

Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Локомотив»

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского’Локомотива" занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный исход для железнодорожников — первое место.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:

  • 1-е место — 24,6%;
  • 2-е место — 20,1%;
  • 3-е место — 16,9%;
  • 4-е место — 12,9%;
  • 5-е место — 10,1%;
  • 6-е место — 6,2%;
  • 7-е место — 4,0%;
  • 8-е место — 2,2%;
  • 9-е место — 1,5%;
  • 10-е место — 0,8%;
  • 11-е место — 0,5%;
  • 12-е место — 0,1%;
  • 13-е место — 0,1%;
  • 14-е место — 0%;
  • 15-е место — 0%;
  • 16-е место — 0%.

Напомним, по итогам стартовых туров «Локомотив» лидирует в чемпионате страны, набрав 12 очков за четыре матча.