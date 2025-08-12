Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Локомотив»

В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского’Локомотива" занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Наиболее вероятный исход для железнодорожников — первое место.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:
- 1-е место — 24,6%;
- 2-е место — 20,1%;
- 3-е место — 16,9%;
- 4-е место — 12,9%;
- 5-е место — 10,1%;
- 6-е место — 6,2%;
- 7-е место — 4,0%;
- 8-е место — 2,2%;
- 9-е место — 1,5%;
- 10-е место — 0,8%;
- 11-е место — 0,5%;
- 12-е место — 0,1%;
- 13-е место — 0,1%;
- 14-е место — 0%;
- 15-е место — 0%;
- 16-е место — 0%.
Напомним, по итогам стартовых туров «Локомотив» лидирует в чемпионате страны, набрав 12 очков за четыре матча.