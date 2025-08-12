Ричмонд
Тренер ЦСКА Челестини: не люблю ротировать состав

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) высказался о ротации состава в играх данного турнира.

Источник: Чемпионат.com

— Будет ли дальше проводиться ротация в кубковых играх?

— Как уже говорил, я не люблю ротировать состав. Мне нравится всегда выходить с лучшей версией команды, которая возможна. Однако сейчас был подходящий момент, чтобы дать отдохнуть некоторым футболистам, которые играли во всех последних матчах. Но все, кто выходит на поле, знают, что они это заслужили. Мы — ЦСКА, поэтому всегда выходим на поле только побеждать, — приводит слова Челестини официальный сайт ПФК ЦСКА.

